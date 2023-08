Le recteur de Reims, Olivier Brandouy, devrait devenir directeur adjoint du cabinet de Gabriel Attal et la Dasen adjointe de Gironde, Valentine Conraux, sa conseillère sociale, selon les informations recueillies par AEF info. Depuis la nomination de Gabriel Attal, deux personnes ont été officiellement nommées à son cabinet : la directrice Fanny Anor et le chef Maxime Cordier (lire sur AEF info). Voici les parcours d’Olivier Brandouy et Valentine Conraux.