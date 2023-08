Après plus de six mois de quasi-interruption en raison du conflit contre la réforme des retraites, l’agenda social devrait reprendre à l’automne dans la fonction publique. La DGAFP consulte depuis la semaine dernière certaines organisations syndicales pour préparer la rentrée et l’élaborer. De son côté, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, vient de les convier à des réunions bilatérales à partir de mi-septembre pour évoquer les travaux sur l’attractivité ainsi que l’agenda social. Des quatre chantiers prévus, ceux sur la PSC et les rémunérations s’annoncent prioritaires.