Emmanuel Macron a annoncé, en octobre 2022, un investissement de l’État à hauteur de 150 millions d’euros pour permettre aux Sdis d’acquérir au total plus de 1 100 véhicules de lutte contre les incendies. À ce stade, AEF info recense 57 départements et deux collectivités d’outre-mer qui vont en bénéficier pour quelque 100 M€. La Gironde, dont le sud du territoire avait été ravagé par les feux de forêt à l’été 2022, se voit par exemple attribuer la plus importante subvention, à hauteur de 9 millions d’euros, pour acquérir 58 véhicules.