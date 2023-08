ArtFX, école des arts numériques et des effets spéciaux, ouvre en septembre 2023 un vaste campus sur le site de la Plaine images, près de Lille. Elle y accueillera près de 400 étudiants, dont une cinquantaine dans un nouveau cursus dédié aux métiers du cinéma, l’École 24. "Cette implantation s’inscrit dans une stratégie de croissance mesurée", assure Simon Vanesse, DG d’ArtFX, interviewé fin août 2023 par AEF info. Cette école privée indépendante compte plus de 1 000 étudiants à Lille, Montpellier et Paris. Elle vient de remporter un projet France 2030 pour développer de nouvelles formations.