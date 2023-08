"Créer un choc de confiance entre l’École et les Français" : c’est le souhait exprimé par Gabriel Attal lors de sa conférence de presse de rentrée le 28 août 2023, durant laquelle il a présenté ses priorités. D’abord, "élever le niveau" et créer un "choc des savoirs", par "une école plus présente pour les élèves". Il souhaite aussi que d'ici 2024 "100 % des formations des enseignants aient lieu hors du temps devant élève". Autre priorité : "bâtir une École des droits et devoirs" qui s’adresse aussi aux parents. Enfin, l’école doit "émanciper", rappelle le ministre, qui a présenté sa méthode.