Mi-juillet 2023, plusieurs syndicats de Michelin s’alarmaient de la découverte d’une "caméra cachée", "non déclarée", sur un distributeur dans une salle de pause, indiquent plusieurs communiqués syndicaux publiés à cette occasion. D’après eux, la direction de l’entreprise affirmait que la caméra n’était pas fonctionnelle. Globalement, les employeurs doivent respecter plusieurs règles lorsqu’ils veulent se servir de dispositifs de télésurveillance, rappelle Éric Delisle, chef du service de l’emploi, des solidarités, du sport et de l’habitat à la Cnil. "La première obligation est la clarification des objectifs", et la seconde, "la transparence", détaille-t-il au cours d’une interview accordée à AEF info. Dans un contexte où "une très large majorité d’entreprises utilise la télésurveillance", l’utilisation de caméras fait l’objet de 1 200 des plaintes reçues par la Cnil.