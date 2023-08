Après l’avenant n°20 à la convention nationale des orthophonistes, trois nouveaux textes conventionnels sont approuvés au Journal officiel du 25 août 2023. Il s’agit de l’avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’Assurance maladie signée le 3 avril 2007 ; de l’avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l’Assurance maladie signée le 11 octobre 2007 ; et de la nouvelle convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l’Assurance maladie.