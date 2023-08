Un apprenti français sur quatre suit une formation dans l’artisanat, renseigne le dernier baromètre de l’Institut supérieur des métiers (ISM-Maaf), dévoilé vendredi 25 août 2023. Un pourcentage en hausse de 14 % sur l’année scolaire 2021-2022 qui représente un peu plus de 200 000 jeunes. Si les métiers de l’artisanat attirent de plus en plus c’est en grande partie grâce à leurs débouchés en matière d’emploi. Mais aussi grâce à la revalorisation des diplômes permettant de décrocher une certification de l’enseignement supérieur.