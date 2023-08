Le Conseil de planification écologique qu’Emmanuel Macron avait prévu d’organiser en juillet pour préciser les contours de sa politique environnementale mais qui avait été reportée en raison des émeutes pourrait avoir lieu jeudi 14 septembre 2023, selon les informations de Contexte, confirmées par une source ministérielle à AEF info. La date n’est toutefois pas définitivement arrêtée. Cette réunion élyséenne, et les annonces qui en découleront, est attendue par toutes les parties prenantes, car elle permettra d’embrayer sur la préparation de la loi de programmation énergie-climat, l’élaboration des troisièmes PPE et SNBC et la finalisation de la future stratégie nationale de biodiversité. L’accent devrait être mis sur la territorialisation de la transition écologique (lire sur AEF info).