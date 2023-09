Après une rentrée 2022 particulière pour la fonction publique marquée par un changement de ministre, l’approche des élections professionnelles et la flambée de l’inflation, le cru 2023 se présente tout aussi hors norme malgré la continuité politique, avec un agenda social en suspens depuis le début de l’année après des mois de conflit social contre la réforme des retraites. En vain, celle-ci étant entrée en application le 1er septembre. Cet agenda social devrait reprendre en octobre après une série de bilatérales, avec deux priorités : les chantiers PSC et accès, parcours, rémunération, ce dernier devant faire l’objet d’un projet de loi. Autres sujets des prochains mois : la présentation du budget fin septembre, la poursuite de la réforme de l’INSP, la montée en puissance de la formation des agents à la transition énergétique et un possible débat sur l’organisation territoriale.