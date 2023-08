Mesures nominatives DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR. Sandrine Menard est nommée sous-directrice du financement des entreprises et du marché financier au sein du service du financement de l’économie à la direction générale du Trésor, à compter du 1er septembre 2023, pour une durée de trois ans avec une période probatoire de six mois. INTÉRIEUR. Sont nommés au cabinet de Philippe Vigier, ministre délégué chargé des outre-mer :Déobal Gobin, conseiller politique et...