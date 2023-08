Avec beaucoup de retard sur le calendrier prévu, les conventions FNE-Formation 2023 ont été signées ces toutes dernières semaines par le ministère du Travail, du Plein-Emploi et de l’Insertion avec chacun des 11 Opco (surtout en juillet et août). Disposant d’enveloppes réduites, ils ont défini leurs modalités de prise en charge - au regard de l’instruction du 21 avril 2023 - et s’organisent désormais pour valider, avant le 1er janvier 2024, des parcours de formation autour des transitions numérique, écologique et/ou alimentaire, et des grands événements sportifs. Décryptage des impacts de la signature tardive de ces conventions et des enjeux et des modalités de déploiement définies par chaque opérateur de compétences dans le cadre du FNE-Formation 2023 ; un dispositif considéré par de nombreux acteurs comme un levier efficace pour faire face aux mutations sectorielles.