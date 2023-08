Lundi 21 août 2023 a marqué le coup d’envoi des épreuves écrites d’admissibilité des concours d’accès à l’INSP. L’institut publie régulièrement à compter de cette date les sujets des cinq concours (concours externes classique et "Talents", "Docteurs", concours interne et troisième concours) au fur et à mesure de leur sortie. "Préservation de l’environnement, égalité entre les femmes et les hommes, usage des réseaux sociaux, analyse des prêts garantis par l’État, droit de l’usager et du citoyen… Les sujets […] sont étroitement liés aux principaux défis auxquels fait face l’action publique", commente l’INSP. Cette session 2023 est la dernière avant que les concours ne soient réformés en 2024 (lire sur AEF info). Toutefois, la promotion issue des concours 2023, qui fera son entrée en janvier prochain, suivra une scolarité rénovée dans le cadre de la poursuite de la transformation de l’INSP.