Après ses normes de reporting sur le climat, l’ISSB devrait donner la priorité à l'élaboration de standards sur les droits humains et les droits des travailleurs, estime une coalition de 21 investisseurs coordonnée par ShareAction. Dans un courrier daté du 29 août 2023 adressé à l’organisation de normalisation du reporting de durabilité, les signataires détaillent les difficultés et risques auxquels ils font face et exposent leurs recommandations.