Dans une interview à l’hebdomadaire Le Point, publiée jeudi 24 août 2023, Emmanuel Macron s’exprime brièvement sur sa vision des enjeux écologiques et sur leur "polarisation à travers des prismes idéologiques" dans le débat démocratique. Il plaide pour "une écologie exigeante de progrès, de projet, de bon sens, de solutions, dans le cadre d’une planification reposant sur des analyses scientifiques, pour donner de la visibilité" et indique que cette planification écologique sera déclinée "de manière territoriale et concrète à partir de la rentrée avec les Français".