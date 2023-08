Au-delà de leur score global, quelle a été la performance des 27 universités et écoles françaises classées cette année au palmarès Shanghai 2023, sur chacun des six critères ? Si pour 19 établissements, c’est le volume de publications qui joue le plus dans leur note, PSL est tirée vers le haut par les prix de ses alumnis, quand Paris-Saclay s’appuie sur ceux de son corps professoral. L'université de Rennes, désormais EPE, améliore son score HiCi. Spécialiste des classements internationaux, Daniel Egret revient pour AEF info sur les enjeux de ce crû 2023.