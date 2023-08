L’Agence du numérique des forces de sécurité intérieure sera installée à partir du 1er septembre 2023. Un arrêté publié au Journal officiel du 24 août 2023 entérine la création de ce service à compétence nationale, qui sera rattaché conjointement au DGGN et au DGPN. Il aura vocation à développer, mettre en œuvre et sécuriser les systèmes d’information, les équipements numériques et les applications des forces de sécurité intérieure. Les dépenses de fonctionnement de l’agence seront supportées par le programme budgétaire de la gendarmerie.