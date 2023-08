"Je ne saurais me contenter d’un taux de chômage à 7 % ! […] Quand je regarde les autres, je vois qu’aucun pays n’a fait mieux que la France en matière de baisse du chômage, de croissance et d’attractivité ces six dernières années […]. Et ce n’est pas sans rapport avec les réformes que nous avons lancées", explique Emmanuel Macron dans un entretien accordé au Point daté du jeudi 24 août 2023. "Nous devons continuer à faire davantage pour réduire notre chômage par tous les moyens", poursuit le chef de l’État. "Il faut assurer des incitations plus fortes à reprendre un emploi et continuer de réduire l’inadéquation entre l’offre et la demande. On passera de 7 % à 5 % de chômage en nous dotant d’un système d’assurance-chômage véritablement contracyclique […] et en allant chercher […] les plus éloignés de l’emploi. C’est tout le sens de la réforme de l’assurance-chômage et de France Travail."