"Trois professionnels sur quatre estiment avoir besoin d’une formation ou d’une certification supplémentaire pour se reconvertir", d’après l’étude publiée le 22 août par le Project Management Institute et réalisée par l’institut de sondage Opinion Way. Deux tendances principales ressortent de cette enquête : le niveau de rémunération est le principal moteur d’un changement de carrière, et relègue la quête de sens au second plan. Chez les moins de 35 ans, c’est l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qui prime avec le fait d’avoir davantage de temps libre.