Interrogé sur l’intelligence artificielle et le climat dans son interview au Point publiée le 24 août 2023, Emmanuel Macron estime que "l’Europe doit faire plus vite, plus fort, et être plus unie", puisque "ce sont deux immenses révolutions qui soulèvent aussi des questions d’indépendance et de souveraineté". "C’est un moment inédit dans l’histoire contemporaine de l’organisation de notre façon de produire. On réglera beaucoup de nos problèmes par l’innovation", poursuit-il. Ainsi, face à la concurrence des États-Unis et de la Chine, l’Europe doit "investir beaucoup plus et être beaucoup plus efficace". Concernant l’IA plus particulièrement, le président de la République estime que "si l’Europe sait réagir, [elle] peut avoir [son] propre modèle". "C’est l’objectif que je vais poursuivre. On a commencé à créer des structures et à investir dans la recherche. Tout se tient, d’ailleurs."