À la rentrée, Gérald Darmanin doit "repartir du projet du gouvernement, échanger avec toutes les forces d’opposition qui vont dans ce même sens et construire un projet le plus efficace possible" sur la loi immigration, annonce Emmanuel Macron dans un entretien au Point, mercredi 23 août 2023. "Nous devons réduire significativement l’immigration", prévoit-il. Le chef de l’État livre également son analyse des violences urbaines qui ont éclaté après la mort de Nahel, en début d’été : d’après lui, "il n’y a pas eu de message politique", mais "une volonté de vengeance contre les forces de police".