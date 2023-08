Les infirmières entrées dans la profession entre 1989 et 2019 sont de moins en moins nombreuses à occuper un emploi salarié hospitalier. Au bout de cinq ans de carrière, elles ne sont plus que 87 % à occuper un emploi salarié. Le pourcentage descend à 79 % au bout de dix années, indique l'étude la Drees publiée le 23 août 2023. Après cinq ans, 5 % ces infirmières hospitalières exercent en tant qu’infirmière libérale à titre exclusif, un pourcentage s'élevant à 10 % après dix ans et nettement supérieur à ceux observés dans d'autres professions. En réaction, le SNPI exige un "plan Marshall".