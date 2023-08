Le réseau Canopé et l’Afinef, association représentant les entreprises du numérique dans l’éducation, annoncent le 24 août 2023 avoir signé une convention pour "renforcer leur coopération au service des entreprises de la filière edtech française". Les deux acteurs souhaitent œuvrer de concert pour "faire émerger une filière des entreprises edtech mieux intégrée à l’écosystème éducatif et capable de développer des ressources numériques répondant au plus près aux besoins exprimés en classe par les enfants et les enseignants".