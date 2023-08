Un arrêté du 11 août publié au Journal officiel du 24 août 2023 fixe la liste et la localisation des emplois à forte responsabilité et des emplois de conseiller d’administration au sein des services du ministère de l’Intérieur bénéficiant de la NBI (nouvelle bonification indiciaire). Il remplace l’arrêté du 29 novembre 2018. Sont concernés les postes de direction et d’adjoints du cabinet du ministre, au secrétariat général, dans les directions telles la DLPAJ, la DGSCGC, la DGCL, la DRH, dans les Sgami, à la préfecture de police de Paris, à la police nationale et la gendarmerie nationale, dans les juridictions administratives, les préfectures et le secrétariat général commun départemental.