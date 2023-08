La FHF, dans un communiqué publié le 24 août 2023, alerte sur la situation financière dégradée des établissements de santé et ESMS publics. Pour compenser une série d’évolutions intervenues au cours des derniers mois, la fédération préconise une rectification du budget initial de la LFSS 2023 en ajoutant 3,2 Md€ de dépenses pour la branche maladie et 500 M€ pour la branche autonomie. En parallèle, la fédération préconise une croissance de +5 % pour l’Ondam hospitalier 2024 et une croissance de +13,3 % des dépenses de la branche autonomie par rapport à l’actuel budget 2023.