Le président de la République s’est longuement exprimé sur l’éducation (lire sur AEF info), et notamment sur le sujet de l’orientation, dans une interview au Point publiée le 24 août 2023. Emmanuel Macron qualifie d' "hypocrisie" l’accès à l’université et le cursus universitaire. "Ce n’est pas vrai que tout le monde a vocation à aller à l’université et qu’aller à l’université est une fin en soi", estime-t-il. "La réalité est que la moitié des étudiants du premier cycle universitaire ne vont pas au bout." Le président de la République veut "faire la transparence pour voir combien vont à l’université, combien obtiennent un diplôme, combien accèdent à un emploi, et travailler à l’évolution de l’offre de formations en fonction des besoins en emploi dont la nation a besoin, dans la même logique que pour les lycées professionnels".