Patrice Vergriete ne croit pas aux "recettes miracles" pour répondre à la crise du logement. Au micro de France inter, jeudi 24 août, le ministre délégué explique en revanche vouloir "changer les règles du jeu […] et ne pas faire du bricolage comme on a pu le faire ces dernières années". Face à l’extinction programmée du dispositif Pinel fin 2024, il entend notamment mobiliser les investisseurs professionnels sur le marché locatif. Il souhaite, en outre, concentrer la production nouvelle dans les territoires tendus et en réindustrialisation.