Enseignement supérieurCoût de la rentrée Montpellier, Toulouse, Nîmes, Perpignan… quelle est la ville d’Occitanie la plus chère pour les étudiants ? (midilibre.fr). Sans surprise la palme revient à Paris et à Nice pour la province. Montpellier (18e) est jugé en progrès sur les logements tandis que Nîmes (36e) voit le prix de certains loyers exploser (lire sur AEF info). Société. Une rentrée universitaire toujours plus chère en Alsace (dna.fr). Selon les syndicats étudiants alsaciens,...