"On ne peut pas avoir des épreuves du baccalauréat si tôt dans l’année", déclare le président de la République dans une interview au Point le 24 août 2023, qui précise que le ministre de l’Éducation nationale annoncera "les ajustements" sur ce sujet dans les prochains jours. Par ailleurs, Emmanuel Macron souhaite que les élèves "qui en ont besoin" puissent rentrer à l’école "dès le 20 août" et évoque les programmes d’histoire. Des syndicats dénoncent des mesures "hors-sol" et s’inquiètent que l’accueil des élèves en difficulté dès le 20 août s’apparente pour ces derniers "à une sanction".