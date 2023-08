L’université de Poitiers a demandé au Conseil d’État d’annuler un référé suspendant une décision de sa section disciplinaire, qui avait mis à l’écart de l’enseignement supérieur pendant 5 ans un de ses étudiants en pharmacie. Celui-ci avait diffusé, entre 2017 et 2021 sur les réseaux sociaux, des montages photo à caractère sexuel mettant en scène des camarades, sans leur accord. Dans une décision du 22 août 2023, la haute juridiction a rejeté le pourvoi de l’établissement ; l’affaire sera jugée au fond dans les prochains mois. Le 31 janvier dernier, le juge des référés du TA de Poitiers, saisi en urgence par l’étudiant, avait jugé "disproportionnée" la sanction de l’université, notifiée le 14 décembre 2022. Jugé au pénal, l’étudiant avait été condamné en juillet 2022, à 10 mois avec sursis et 15 000 € de dommages et intérêts pour ces faits de cyberharcèlement.