L’autoconsommation photovoltaïque poursuit sa progression en France et compte désormais 325 939 utilisateurs individuels, en hausse de 77 % par rapport à 2022, annonce Enedis mardi 22 août 2023. La Haute-Garonne, l’Isère et les Bouches-du-Rhône abritent les plus fortes puissances installées. L’autoconsommation collective atteint quant à elle 224 opérations actives fin juin 2023 contre 102 un an plus tôt (lire sur AEF info). Celles-ci sont plus nombreuses en Occitanie, dans les Hauts-de-France et le Grand Est.