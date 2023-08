Le ministère du Travail publie un "questions/réponses" sur la rupture conventionnelle collective

La rupture conventionnelle collective doit-elle être justifiée par un motif économique ? Exclut-elle tout licenciement ? En quoi diffère-t-elle des plans de départs volontaires autonomes ? Comment s’articule-t-elle avec les dispositifs antérieurs ( PDV autonome, PSE , plans "mixtes") ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles répond le ministère du Travail dans un "questions/réponses" mis en ligne mercredi 11 avril 2018. Le document est organisé en six parties, consacrées successivement à "l’usage de la RCC ", à l’accord portant RCC, aux conséquences de la RCC pour les salariés, à l’information du comité social et économique, à la procédure de validation par la Direccte et aux obligations de revitalisation.