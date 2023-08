À plus de 80 ans, Michael Bloomberg, fondateur de l’entreprise éponyme, revoit la gouvernance de son groupe, dont les terminaux équipent les salles de marché dans le monde entier. C’est Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre et figure emblématique de la finance durable, qui va prendre la présidence du conseil d’administration. Michael Bloomberg et Mark Carney sont tous deux envoyés spéciaux des Nations Unies pour le climat, respectivement pour l’ambition et les solutions et pour l’action et la finance, et coprésidents de la Gfanz (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). Mark Carney a été l’un des premiers banquiers centraux à s’inquiéter des conséquences du changement climatique pour la stabilité financière à l’occasion de son discours sur la tragédie des horizons en 2015.