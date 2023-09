Florence Darmon (ex-ESTP) et Gérard Friedlander (ex-Paris-Descartes), nouveaux collaborateurs du cabinet Paxter

Le cabinet de conseil Paxter, fondé par Pierre Tapie et Anne Righini, annonce l’arrivée de Florence Darmon, qui vient de quitter la direction générale de l’ESTP Paris, et de Gérard Friedlander, ancien doyen de la faculté de médecine de l’université Paris-Descartes, en tant que "collaborateurs permanents". "Florence Darmon vient renforcer l’expertise de Paxter tout particulièrement en ce qui concerne sa connaissance des écoles d’ingénieurs, de l’enseignement supérieur privé, des liens avec les territoires, de l’association entre enseignement supérieur et grands projets d’infrastructures et d’aménagement des territoires, notamment à l’international", tandis que Gérard Friedlander se positionnera sur "les formations médicales et paramédicales, et plus généralement l’ingénierie des formations aux sciences de la santé, en France et à l’étranger", indique Pierre Tapie.