Écoles d’ingénieurs : la CTI publie ses avis et décisions de juin 2023

La Commission des titres d’ingénieur publie le 8 août 2023 ses avis et décisions pris au cours de ses séances plénières des 13 et 14 juin 2023. Sauf mention contraire, tous les avis et décisions mentionnés ci-dessous portent sur des accréditations prenant effet à compter de la rentrée 2023, et dont la durée est maximale. La CTI transmet un avis à la Dgesip lorsque la demande d’accréditation à délivrer le diplôme d’ingénieur émane d’une école publique. Elle rend une décision lorsqu’il s’agit d’une école privée. Les rapports de mission d’audit sont disponibles sur le site de la CTI.