La Banque mondiale a proposé, le 17 juillet dernier, des mesures destinées à accroître ses capacités de financement sans dégrader sa situation financière. Elles consistent à optimiser l’utilisation de ses ressources, conformément aux attentes du G20. Il s’agit notamment d’accroître les capacités de garanties et de lever des capitaux hybrides. Des réflexions doivent également être engagées sur une meilleure utilisation du capital exigible. Enfin, l’institution financière souhaite dégager rapidement plus de moyens pour la finance concessionnelle. Une augmentation de capital n’en reste pas moins nécessaire pour relever le défi du changement climatique. Et ce dans un contexte compliqué pour l’institution dominée par les États-Unis, comme en témoigne l’élargissement des Brics à six pays, dont l'Arabie saoudite et l'Iran, annoncé ce 24 août.