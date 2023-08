Six accidents mortels de chasse se sont produits lors de la saison 2022-2023, selon le bilan annuel diffusé le 23 août 2023 par l’OFB, contre huit pour la saison précédente. Ce chiffre est "historiquement le plus bas relevé", précise l’établissement public. Les six victimes étaient des chasseurs. Le nombre d’accidents (toute blessure corporelle survenue par arme à feu dans le cadre d’une action de chasse) est aussi en baisse, avec 78 accidents constatés contre 90 la saison dernière, de même que le nombre d’incidents (situation susceptible d’avoir mis en danger les personnes ou les biens, comme les tirs en direction d’habitations ou de véhicules), au nombre de 84 contre 104 un an auparavant. Tous ces chiffres "s’inscrivent dans la tendance des 20 dernières années, qui se caractérisent par une baisse de 80 % des accidents mortels et de 62 % des accidents".