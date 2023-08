"Il n’existe pas aujourd’hui de dispositifs de pièces fraîches de façon systématique dans les crèches et dans les écoles, et nous allons donc mener ce travail à partir du mois de septembre avec les municipalités", déclare Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, sur BFMTV mardi 22 août 2023. Le ministre souligne également que "l’angle mort" de la politique gouvernementale contre les vagues de chaleur concerne "les enfants" et rappelle la publication, en juin, d’un guide de gestion des vagues de chaleur comprenant 15 actions (lire sur AEF info). Enfin, il évoque le "chantier majeur de la rénovation énergétique" qui concerne "les logements, les bâtiments publics, les écoles et les universités", et indique que le gouvernement veut "redéployer des crédits" pour financer ces rénovations (lire sur AEF info).