En Gironde, la baisse des dépenses du RSA sert à financer la revalorisation des aides à domicile

À son budget supplémentaire 2021, voté le 11 octobre 2021, la Gironde a revu à la baisse de 10 M€ le montant dédié au RSA . "De façon exceptionnelle, cette allocation s’est infléchie fortement cette année" (moins d’entrées, plus de sorties), explique la collectivité, faisant état d’un appel de fonds de 23,6 M€ en janvier et de 19,8 M€ en septembre. L’hébergement des personnes handicapées a aussi été moins sollicité (- 5 M€) ; les familles privilégiant une prise en charge au domicile pendant la crise. Le CD a redéployé ces 15 M€ "économisés" vers la politique de l’enfance et l’accueil des MNA ( +7 M€), vers les personnes âgées (allouant 2 M€ en plus à l’hébergement et 1,4 M€ à l’ APA ) et pour revaloriser les rémunérations des 3 000 salariés des SAAD (3,9 M€) depuis le 1er octobre. En année pleine, cette revalorisation lui coûtera 15 M€, avant une prise en charge à 50 % par la CNSA dès 2022.