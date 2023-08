Le périmètre d’évaluation du Csate s’élargit au 1er septembre 2023 aux emplois de l’encadrement supérieur de la police nationale, ainsi qu’à ceux de la direction de l’administration territoriale de l’État, par un décret publié au JO mercredi 23 août 2023. Le texte modifie cette instance en "comité ministériel d’évaluation", une création requise par un décret de 2022 prévoyant l’évaluation des cadres au moins tous les six ans (lire sur AEF info). En parallèle, l’arrêté du 22 août 2023 intègre à compter du 1er septembre le président du Csate à la liste des emplois du premier niveau et ses vice-présidents à la liste des emplois du deuxième niveau, définies par arrêté et relevant du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’État (lire sur AEF info).