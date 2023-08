Pour calculer le montant de la réduction générale de cotisations sociales sur les bas salaires, l’employeur applique un coefficient qui correspond à la somme des taux des cotisations et contributions considérées. Un décret du 21 août 2023 précise que, dans ce cadre, la modulation du taux de contribution d’assurance chômage n’est pas prise en compte : même si elle se voit appliquer un bonus ou un malus lié au nombre de fins de contrat observées en son sein, l’entreprise utilise pour le calcul du coefficient le taux de droit commun de 4,05 %. Conséquence : pour les employeurs bénéficiant d’un bonus, "le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions dues pour l’emploi du salarié". Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.