L’université Savoie Mont Blanc lance à la rentrée 2023 un "Institut des transitions" dont l’objectif sera de favoriser l’interdisciplinarité, que ce soit en recherche, formation ou diffusion des connaissances, en vue d’une meilleure compréhension des enjeux des transitions environnementales, sociétales et industrielles. Cet Institut est le cœur du projet Excellences Shine porté par l’USMB et doté de 8,8 M€ sur sept ans. Le projet est porté par Claire Salmon, maîtresse de conférences en économie, ancienne directrice de l’IAE Savoie Mont Blanc, nommée en avril 2022 vice-présidente interdisciplinarité et lien formation/recherche de l’USMB. Elle répond aux questions d’AEF info le 25 août 2023.