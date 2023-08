Un outil financé par la fondation allemande pour la recherche et développé par la bibliothèque de Göttingen permet d’analyser le type d’accès ouvert autorisé par quelque 12 500 revues hybrides, fait savoir à l’été 2023 la Coalition S. Ce tableau de bord dénommé "Hoad" reprend des données issues du "journal checker" de l’initiative internationale en faveur de la science ouverte, ainsi que de Crossref et d’OpenAlex. Il permet de passer en revue les conditions prévues par plus de 400 accords transformants. Ce service est mis à disposition de la communauté scientifique sur la plateforme Github.