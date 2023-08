Les établissements d’enseignement supérieur, a fortiori ceux des pays du G20, peuvent contribuer à la réalisation de l’ensemble des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Mais leur potentiel est sous-utilisé par les gouvernements. Voici ce qu’affirme le Times Higher Education, dans un rapport diffusé le 23 août. Il identifie trois "opportunités" à développer : construire des bases de recherche plus pertinentes ; identifier des coopérations plus "appropriées" entre les institutions ; et développer les liens entre gouvernements et établissements.