Le périmètre d’évaluation du Csate s’élargit au 1er septembre 2023 aux emplois de l’encadrement supérieur de la police nationale et à ceux de la direction de l’administration territoriale de l’État, par un décret publié au JO mercredi 23 août 2023. Le texte modifie cette instance en "comité ministériel d’évaluation", une création requise par un décret de 2022 prévoyant l’évaluation des cadres supérieurs de l’État au moins tous les six ans (lire sur AEF info). Une formation spécialisée, chargée de "l’évaluation des fonctionnaires de police", est créée. Le Csate n’évaluait que les hauts fonctionnaires en administration centrale et les membres du corps préfectoral, mais une préfiguration a été lancée en 2022 : près de 80 évaluations de commissaires devaient avoir été réalisées au 1er juillet 2023, selon la préfiguratrice de la branche police, Brigitte Jullien, en mai (lire sur AEF info).