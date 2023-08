Au Journal officiel du mercredi 23 août 2023 pour la protection sociale

COTISATIONS-CONTRIBUTION COTISATIONS CHÔMAGE. Publication du décret n° 2023-801 du 21 août 2023 relatif aux modalités d’application de la réduction générale des cotisations et contributions sociales. Il fixe les modalités de calcul et d’imputation de la réduction générale de cotisations et contributions sociales à partir du 1er septembre 2022 pour tenir compte de la mise en place de la modulation des contributions chômage patronales pour les entreprises...