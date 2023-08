"Si les règles de l’assurance chômage semblent incitatives [aux] sorties anticipées [des seniors du marché de l’emploi], les éléments factuels — et notamment les effectifs concernés — n’attestent pas d’une optimisation massive des règles d’indemnisation chômage. En tout état de cause, on peut penser qu’harmoniser le traitement social et fiscal des ruptures à l’approche de la retraite réduirait le pic de ruptures et favoriserait l’emploi des seniors", considère le secrétaire général du COE, Bruno Coquet, dans un document de travail publié lundi 21 août 2023.