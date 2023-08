Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation. Un décret du 22 août 2023 transforme le conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation en comité ministériel d’évaluation. Le périmètre d’évaluation de cette instance est étendu aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État et aux emplois de l’encadrement supérieur de la police nationale. Le comité conserve les prérogatives allouées au conseil, à savoir l’évaluation et l’accompagnement...