Publiée fin juillet dans la revue scientifique Nature climate change et fondée sur 54 villes européennes dont Paris et Marseille, une étude affirme que la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature dans les secteurs résidentiel, industriel et des transports pourrait réduire jusqu’à 25 % les émissions urbaines de CO2. En étant couplées aux mesures d’atténuation traditionnelles, celles-ci pourraient même réduire les émissions de 57 % dès 2030. Grâce à elles, enfin, les villes de Nicosia (Italie), Saragosse (Espagne) et Plovdiv (Bulgarie) pourraient atteindre la neutralité carbone dès 2030.