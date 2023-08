Ancienne professeure de français en REP+ et déléguée générale de l’association Edtech France, Anne-Charlotte Monneret devrait être nommée prochainement conseillère en charge du numérique et de l'innovation au cabinet du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, selon les informations recueillies par AEF info en août 2023. Voici son parcours.